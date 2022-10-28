Глава региона в конце недели работает в Москве

В столице Андрей Чибис провёл ряд встреч и совещаний, в том числе сказанных с бюджетом и финансовой поддержкой федерального центра.

С главой Минстроя России Иреком Файзуллиным губернатор обсудил большой блок, например, запуск процессов по восстановлению жилищного строительства в Мурманской области.

Не мнее важной можно назвать и встречу с вице-премьером России Александром Новаком, главной темой которой стал уход Заполярья от мазутозависимости.

«В Мурманской области свыше 80% вырабатываемой тепловой энергии приходится на мазутные котельные. Топливо это, как вы знаете, неэкологичное и дорогое. Размер платы за коммунальные услуги для северян мы держим ниже уровня экономически обоснованного тарифа за счёт средств областного бюджета. Однако она всё равно остаётся одной из самых высоких по стране. На севере с теплом не шутят, поэтому уходу от мазутозависимости вместе с федеральным правительством уделяем большое внимание и ищем пути решения», - написал на своей станице в телеграм Андрей Чибис.