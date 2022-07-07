День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)
22.07.22 19:30ПОЛНЫЙ ВЫПУСК
22.07.22 19:30Глазами увидеть, ушами услышать – Андрей Чибис в Первомайском округе Мурманска
22.07.22 19:30По поручению прокурора Мурманской области Сергея Паволина организована проверка обстоятельств гибели несовершеннолетнего при сплаве по реке Нива
22.07.22 19:304 и 5 лет лишения свободы – наркодилеры получили по заслугам
22.07.22 19:30Без дыма и огня - пожарно-тактическое учение прошло на Северном флоте
22.07.22 19:30Победитель регионального этапа поедет на Всероссийский конкурс «Лучший лесной пожарный»
22.07.22 19:30Глава региона в торжественной обстановке поздравил работников торговли с их профессиональным праздником
22.07.22 19:30МФЦ сменят формат предоставления госуслуг
22.07.22 19:30Помощь малоимущим планируют развивать с помощью фудшеринга
22.07.22 19:30В посёлке Нивский модернизируют котельную
22.07.22 19:3016 новых автобусов большого и среднего классов будут курсировать по внутренним маршрутам ЗАТО Александровск
22.07.22 19:30Безопасное лето: сотрудники ГИББД ЗАТО Александровск и байкеры рассказали юным северянам о правилах поведения на дороге
22.07.22 19:30Мурманск готовится опять запустить «Гольфстрим»
22.07.22 12:00ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: О божественной музыке северной души - Виталий Карамов и Семён Быстров, музыканты группы «АТМА»
21.07.22 20:00ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Евгения Иванченко - от реставратора до поисковика, или Эхо далёкой войны
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Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
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