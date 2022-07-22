Глава региона в торжественной обстановке поздравил работников торговли с их профессиональным праздником

23 июля в России отмечают День работника торговли. В преддверие профессионального праздника представители этой сферы встретились с губернатором Андреем Чибисом. В торжественной обстановке он поздравил их с приближающимся праздником.

23 июля в России отмечают День работника торговли. В преддверие профессионального праздника представители этой сферы встретились с губернатором Андреем Чибисом. В торжественной обстановке он поздравил их с приближающимся праздником.

Более 20 тысяч северян работают в сфере торговли. Несмотря на различные трудности, которые происходят в мире в последние несколько лет, они всегда обеспечивают жителей Заполярья необходимыми продуктами и товарами.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За последние несколько лет, с учётом всех невзгод, пандемии и ограничений, у нас появились новые сервисы – это доставка, которая активно заработала. Ей пользуется огромное количество мурманчан и это здорово. Торговля развивается. Почти 5 млрд рублей вложено за последние два года на развитие этой сети».

Действительно, сейчас в Мурманской области работают как федеральные, так и локальные торговые сети. При этом местные предприниматели не уступают по качеству обслуживания. Например, в Мурманске на протяжении уже 15 лет развивается локальная продуктовая сеть. Сейчас компания насчитывает 5 магазинов во всех округах города и успешно конкурирует с крупными федеральными игроками.

Марина Басалаева, руководитель розничной торговой сети: «Это монстры, это огромные сети со своими устоявшимися принципами работы, со своим ценообразованием. Нам очень сложно, но мы не сдаёмся, мы стараемся. Наверное, благодаря коллективу, который у нас работает, благодаря им, их усилиям, стараниям. Благодаря своему профессиональному отношению к делу, с какой любовью они подходят к выполнению своей работы».

В преддверие профессионального Дня работника торговли губернатор лично встретился с руководителями и сотрудниками сферы. Он поздравил их праздником и вручил благодарственные письма с подарками.