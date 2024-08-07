Более 60 мероприятий пройдут в Мурманской области ко Дню физкультурникаГубернатор Андрей Чибис сообщил о запуске единой региональной линии по ЖКХ в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.08.24 19:30

Глава региона вместе с представителями администрации города Мурманска посетили с рабочим визитом в Первомайский округ областного центра

Они проверили объекты, благоустроенные в рамках плана «На Севере – жить», а заодно узнали мнение жителей на проделанную работу.

Ремонт дорог, благоустройство дворовых и общественных территорий - губернатор Мурманской области прошёлся по Первомайскому району и оценил трансформацию округа.

Андрей Чибис осмотрел ряд детских площадок, которые обновляли в разные годы. Например, у дома №20 на улице Достоевского. Эта площадка – проект-победитель всероссийского голосования за объекты благоустройства 2024 года. Теперь здесь есть специальное покрытие, песочница, горки, качели. На территории установлены камеры и освещение. В честь официального открытия объекта здесь устроили праздник с участием аниматоров.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Обошел большой район в округе, посмотрел, как живут те объекты, которые ранее благоустроили, как новые объекты сделаны. На одной из детских площадок праздник, всего в городе этом году мы сделали 14, причём напрямую делали сами, чтобы затяжек не было как в прошлом году. В целом в этом году площадок по инициативам людей будет сделано 51, плюс к этим 14 - по области».

Глава региона посетил площадку в районе дома №3 на улице Бочкова, которую благоустроили в прошлом году, но работы по обустройству территории продолжатся и в этом.

Затем представители власти проверили ремонт дворов и дорог. К слову, большой объём работ в этом году был выполнен с опережением плановых сроков.

Посетил Андрей Чибис и главные общественные пространства района - парк «Кольский» и территорию у ручья Чистого. Локации очень быстро стали популярны у северян.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Тут есть моменты, которые нужно подправить. Мы идём от кафе «Вкусно и точки» и попадаем в хороший проект, а два метра без ступенек и асфальта... Ещё раз обращаю внимание муниципальных чиновников, нужно ходить по своим муниципалитетам, внимательно смотреть. Тут точно не губернатор должен пройти, чтобы понять, что этот кусок нужно доделать».

На некоторых объектах также были обнаружены недочёты, внимание на них обращают и местные жители.

Иван Лебедев, первый заместитель главы администрации Мурманска: «Посмотрели детские площадки, посмотрели наши парки, которые благоустроены. Поручения получены, всё исправим. Те работы, которые нужно сделать дополнительно, конечно же, в оперативном порядке исполним, сделаем и будем дальше думать, как развивать наши общественные территории, чтобы они были комфортнее для наших жителей».

Но главное, что помимо недостатков северяне отмечают перемены в лучшую сторону и видят, как их город преображается.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ фактов о промышленности России и Мурманской области: обзор сферы по итогам первого полугодия
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Запрет на совершение сделок без личного участия собственника обеспечит безопасность вашей недвижимости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире22:55Городские хроники (6+)23:30«Шесть чувств». Познавательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)2 из 3 родителей поддерживают идею тратить остатки маткапитала на сбор детей в школу-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 82 копейки, доллар укрепился почти на 79 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился плановый ремонт с элементами модернизации.-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 августа-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)Какие законы вступают в силу в августе 2024 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика