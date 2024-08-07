Глава региона вместе с представителями администрации города Мурманска посетили с рабочим визитом в Первомайский округ областного центра

Они проверили объекты, благоустроенные в рамках плана «На Севере – жить», а заодно узнали мнение жителей на проделанную работу.

Ремонт дорог, благоустройство дворовых и общественных территорий - губернатор Мурманской области прошёлся по Первомайскому району и оценил трансформацию округа.

Андрей Чибис осмотрел ряд детских площадок, которые обновляли в разные годы. Например, у дома №20 на улице Достоевского. Эта площадка – проект-победитель всероссийского голосования за объекты благоустройства 2024 года. Теперь здесь есть специальное покрытие, песочница, горки, качели. На территории установлены камеры и освещение. В честь официального открытия объекта здесь устроили праздник с участием аниматоров.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Обошел большой район в округе, посмотрел, как живут те объекты, которые ранее благоустроили, как новые объекты сделаны. На одной из детских площадок праздник, всего в городе этом году мы сделали 14, причём напрямую делали сами, чтобы затяжек не было как в прошлом году. В целом в этом году площадок по инициативам людей будет сделано 51, плюс к этим 14 - по области».

Глава региона посетил площадку в районе дома №3 на улице Бочкова, которую благоустроили в прошлом году, но работы по обустройству территории продолжатся и в этом.

Затем представители власти проверили ремонт дворов и дорог. К слову, большой объём работ в этом году был выполнен с опережением плановых сроков.

Посетил Андрей Чибис и главные общественные пространства района - парк «Кольский» и территорию у ручья Чистого. Локации очень быстро стали популярны у северян.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Тут есть моменты, которые нужно подправить. Мы идём от кафе «Вкусно и точки» и попадаем в хороший проект, а два метра без ступенек и асфальта... Ещё раз обращаю внимание муниципальных чиновников, нужно ходить по своим муниципалитетам, внимательно смотреть. Тут точно не губернатор должен пройти, чтобы понять, что этот кусок нужно доделать».

На некоторых объектах также были обнаружены недочёты, внимание на них обращают и местные жители.

Иван Лебедев, первый заместитель главы администрации Мурманска: «Посмотрели детские площадки, посмотрели наши парки, которые благоустроены. Поручения получены, всё исправим. Те работы, которые нужно сделать дополнительно, конечно же, в оперативном порядке исполним, сделаем и будем дальше думать, как развивать наши общественные территории, чтобы они были комфортнее для наших жителей».

Но главное, что помимо недостатков северяне отмечают перемены в лучшую сторону и видят, как их город преображается.