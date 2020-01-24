Глава региона во время рабочей поездки в Колу встретился с местной молодёжью

На встречу с губернатором и главами Кольского района приехали около 40 человек. Все они активисты, участники волонтёрских движений.

Андрей Малхасян, глава Кольского района: «Наша задача, чтобы молодёжь не уезжала из Мурманской области, чтобы она могла реализовать весь свой накопленный потенциал. Будь то спорт, общественные работы, конечно же, трудоустройство, которое будет давать достойный уровень жизни для нашей молодёжи в будущем».

17-летняя Алина из мурмашинской школы № 1 уверена, что волонтёрство - отличный способ для молодёжи донести свой голос до взрослых. Своими акциями и общественной работой ребята акцентируют внимание на важных проблемах. И конечно активистам приятно, когда глава региона обращает на их предложения своё внимание.

Алина Крендюкова, волонтёр общероссийской детско-юношеской организации «Российское движение школьников»: «Я очень ждала это мероприятие. Будет очень интересно пообщаться с нашим губернатором, рассказать о том, что мы уже реализовали, о наших будущих проектах. Возможно, задать вопросы, которые нас интересуют».

Вопросов было задано немало. Выяснилось, что молодёжь волнуют проблемы утилизации пластика и наведения чистоты на местных реках. Они хотят, чтобы в Мурманске появилось больше урн для мусора. Представители власти пообещали разобраться с проблемой.

В беседе глава региона сообщил, что скоро в Коле появится долгожданный бассейн и набережная, а в Мурмашах достроят стадион.