Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с представителями строительной отрасли. Мероприятие состоялось в Мурманске и было приурочено к недавно отмечавшемуся Дню строителя.

В Центре управления регионом состоялась встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с коллективом регионального Министерства строительства и сотрудниками подведомственных учреждений.

Участники отметили активное развитие строительной отрасли региона.

Как было отмечено, с 2019 года в нашем регионе капитально отремонтировано 235 социальных объектов. В 2025 году показатель нацпроекта по вводу жилья выполнен досрочно.

- Впервые за многие годы жилищное строительство пошло на рынок, что очень важно. А если брать количество введённых домов, то в три раза больше вводим, чем вводили ежегодно в предыдущие пять лет и десятилетие… Набирается мощность. Да, за этим стоит куча сложных вещей, но самое главное, что отрасль оживает.

Особое внимание было уделено перспективам развития строительных проектов. Всего в ближайшие 10 лет в Мурманской области, в том числе в рамках мастер-планов опорных агломераций Арктической зоны, планируется возвести более 1 млн кв. метров жилья.

- Наша задача с учётом наращивания темпов, наших амбициозных планов и планов, которые президентом акцептованы, нам нужно много строить и много ремонтировать. Наш механизм управленческой структуры должен быть максимально эффективен.

На торжественной церемонии глава региона вручил сотрудникам строительной отрасли благодарственные письма. Среди награждённых — представители региональных Минстроя, Управления государственной экспертизы и Фонда капитального ремонта.