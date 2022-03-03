Глава региона встретился с мурманской учительницей Анжелой Ганеевой, которая ведёт совой популярный блог в социальной сети «ТикТок»

На педагога, которая на языке молодёжи рассказывает об истории и обществознании, подписаны более 240 тысяч человек.

Учитель истории из Мурманска Анжела Ганеева вести свой аккаунт в солильной сети «ТикТок» начала ещё в то время, когда к такой неформальной с точки зрения консервативной работы учителя деятельности относились скептически, а местами и вовсе осуждали. Но рано или поздно «современность наступает на хвост» предубеждениям.

Использовать соцсети для учебы и воспитания детей – находка, на которую теперь всё больше обещают внимание представители власти. Например, с Анжелой, чтобы обсудить тенденции в педагогике, встретился глава региона.

О такой учительнице мечтают многие школьники, но сама девушка скромничает. За числом подписчиков, которых сейчас уже около 240 тысяч, почти не следит, ну, а социальные сети считает исключительно инструментом или даже хобби.

Анжела Ганеева, учитель истории и обществознания средней школы №27 г. Мурманска: «Для меня блог - второстепенная стезя. Его веду для себя».

Принцип пора брать на вооружение и другим педагогам, будет проще привить любовь к предмету. Да и домашнее задание в «ТикТок»-формате - это что то новенькое, такое уже не вызовет чувство отторжения и приступы львиной зевоты.