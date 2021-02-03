Глава региона встретился с победителями конкурса «Окно в праздник»

Авторов самых нарядных праздничных окон отметили в Мурманске. Народным голосованием определили 5 победителей.

Второклассница Марина Сурядова вместе с мамой приехали в Мурманск из Варзуги. Повод радостный. Среди более чем 500 работ, которые поступили на конкурс «Окно в праздник», их заняла 4-е место. За бумажные сказочные снежинки, ёлки и оленей жители области голосовали на портале «Наш Север».

Оксана Сурядова, победительница конкурса: «Это было очень неожиданно. Мне друзья позвонили и сказали, что пят лучших работ выбрали и ты там в списке. И это было безумно приятно. Нас пригласили на встречу и ребёнок просто счастлив».

Конкурс был организован в нашем регионе уже второй раз. Чтобы принять участие в праздничном соревновании, достаточно было разместить фото декорированного окна в соцсетях. Самыми активными стали мурманчане, а также жители Печенгского района.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С одной стороны, самим радостно, а с другой, по городу едешь, причём в разных населенных пунктах я это вижу эти яркие пятна. Это гораздо круче, чем, когда город что-то делает. И за это вам спасибо огромное».

Авторы лучших работ получили подарки из рук губернатора. Кроме того, экспертной комиссией конкурса отмечены ещё 255 северян. Все они получат приз – брендированный свитшот «На Севере – жить».