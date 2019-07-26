Глава региона встретился с послом Евросоюза

Развитие Северного морского пути, строительство мурманского транспортного узла, туризм и другие аспекты сотрудничества со странами Евросоюза обсудили в ходе рабочей встречи врио губернатора Андрей Чибис и руководитель Представительства Европейского союза в Российской Федерации Посол Маркус Эдерер.

Как сказал глава региона, повышение качества жизни северян, развитие туризма, строительство мурманского транспортного узла, увеличение грузооборота по северному морскому пути - задачи, направленные на развитие Кольского Заполярья и страны в целом. И в их решении большую роль играет международное сотрудничество. В свою очередь руководитель Представительства Европейского союза в Российской Федерации Посол Маркус Эдерер отметил, уже бывал в Заполярье как турист. Теперь он смог оценить регион с экономической точки зрения, где увидел большие перспективы сотрудничества по целому ряду направлений.

Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области: «Наша задача сделать так, чтобы люди здесь закреплялись, чтобы людям было комфортно. В условиях Крайнего Севера это сделать непросто, но все вопросы, связанные с рабочими местами, с ФКГС, с качеством жизни у нас приоритетны. И это еще одна линия сотрудничества, которая имеет большой потенциал со странами Евросоюза».