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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.04.25 19:30

Глава региона встретился с представителями областных профсоюзных организаций

В преддверии Первого мая участники встречи обсудили ключевые вопросы повышения эффективности бюджетных учреждений в регионе.

На встречу с главой региона были приглашены участники областных профсоюзных организаций 13 ключевых сфер. Каждый имел возможность свободно обсуждать любые интересующие вопросы без ограничений. Они касались как реализации трудовых прав в сфере образования, здравоохранения, энергетики, так и вопросов благоустройства муниципалитетов. 

Никита Бобриков, председатель Мурманского областного совета профсоюзов, отметил, что одной из ключевых тем встречи стал вопрос повышения эффективности бюджетных учреждений в регионе. Губернатор открыто признал объективные трудности областного бюджета и подробно разъяснил цели и задачи процесса по объединению организаций.

Елена Меркушова, председатель Мурманской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ: «Я задала вопрос по развитию социального партнёрства».

Вадим Пузанов, председатель первичной профсоюзной организации СЗФО: «У меня был вопрос по состоянию дорог».

По словам Андрея Чибиса, перед всей страной и, в том числе, перед Мурманской областью стоит непростая задача — жить и развиваться в условиях экономического давления, санкций и напряжённой бюджетной ситуации. Поэтому власти вынуждены принимать сложные, но необходимые решения.

Алексей Казначеев, заместитель председателя профсоюза областного клинического многопрофильного центра: «В сложившейся тяжёлой ситуации правительство делает всё возможное».

Только за 2024 год из-за санкционного давления на крупнейших налогоплательщиков области бюджет региона недополучил почти 20 миллиардов рублей. Это привело к резкому росту дефицита казны, госдолгу и необходимости коммерческих заимствований. Тем не мнее все социальные обязательства власти выполняют. Кроме того, с учётом текущей бюджетной ситуации принято решение не индексировать зарплаты государственных и муниципальных служащих.

Что касается реорганизации, то при объединении нескольких учреждений в одно можно сэкономить на руководстве, бухгалтерах, хозяйственных службах — на всём, что не связано напрямую с работой с людьми. Речь идёт прежде всего о сокращении руководящих и вспомогательных должностей, которые дублируют друг друга. Работа, которая делается в регионе правительством предложена представителями профсоюзных организаций.

Комментарии

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Последние комментарии

VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Комментарий к новости:В регионе продолжается объединение бюджетных организаций, в том числе и в сфере образования
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