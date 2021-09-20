Глава региона выразил соболезнования губернатору и жителям Пермского края

В здании Национального исследовательского университета один из студентов открыл огонь. В результате стрельбы восемь человек погибли, 28 пострадали.

Глава Мурманской области подчеркнул, что массовые расстрелы в образовательных учреждениях стали настоящим кошмаром наших дней, и, несмотря на все принимаемые меры безопасности, преступники по-прежнему находят способы совершения своих чёрных деяний.