Глава региона высоко оценил качество помощи областного избиркома в проведении референдумов по вопросу вхождения ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с председателем Избирательной комиссии Мурманской области Антоном Богомоловым

Глава региона высоко оценил качество помощи областного избиркома в проведении референдумов по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Граждане, которые вынуждены были переехать в Заполярье, получили возможность изъявить свою волю. Голосование состоялось в соответствии с законом и без нарушений, подчеркнул губернатор. Глава региона отметил, что совместная работа правительства и избирательных комиссий чётко налажена и не вызывает сомнений в легитимности выборов.

Во время встречи за профессиональные достижения и успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в Кольском Заполярье губернатор вручил Антону Богомолову почётную грамоту Мурманской области.