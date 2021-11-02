Глава региона высоко оценил организацию работы МФЦ и пунктов вакцинации

В Мурманской области активными темпами ведётся вакцинация населения против коронавируса. Также северянам обеспечивают необходимыми в условиях ограничений QR-кодами. Губернатор Андрей Чибис лично проконтролировал, как проходит эта работа.

Проверка губернатора началась в МФЦ на улице Щербакова, 26. Здесь открыт центр цифровых компетенций, который помогает северянам получать электронные услуги, и повышать компьютерную грамотность. Но теперь «МФЦифра» начала помогать ещё и в получении QR-кодов вакцинированного или переболевшего как в электронном, так и в бумажном виде.

Ольга Ярыченко, руководитель МФЦ Мурманской области: «Сложностей никаких нет. Сегодня во многих МФЦ, в том числе у нас на ул. Щербакова, 26 и ул. Хлобыстова, 26 открыты цифровые МФЦ. В них организованы рабочие места, за которыми граждане могут самостоятельно получать услуги, в том числе заходить в свой «Личный кабинет».

Специалисты центра помогут разобраться в возникающих вопросах, в случае необходимости.

Далее губернатор отправился в прививочный пункт, расположенный в торговом центре на улице Рогозерской. Здесь не только вакцинируют мурманчан от коронавируса, но и помогают в регистрации на портале «Госуслуги» и в получении QR-кодов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Что касается пунктов вакцинации, то мы продлили их работу до 21 часа, теперь они работают в торговых центрах и в рабочие дни - с 11 до 21. Тут же в «Плазме», мы сделаем это и в других ТЦ, можно сразу распечатать QR-код. Сотрудники МФЦ здесь работают».

Сейчас темпы вакцинации в Мурманской области возросли. Тем не менее, медики успешно справляются с работой. Также Андрей Чибис посетил несколько расположенных в торговом центре объектов общественного питания и проконтролировал выполнение ограничений. По итогу проверки он высоко оценил организацию работы МФЦ и пунктов вакцинации.