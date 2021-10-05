Глава региона выступил на парламентских слушаниях в Совета Федерации

Сенаторы обсуждали проекта федерального бюджета на 2022-й и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Начал своё выступление Андрей Чибис с проблемы мазутозависимости региона. Стоимость этого вида топлива даже с учётом прямых договоров на поставки растёт каждый год. Ежегодно на тепло области приходится тратить 9 миллиардов рублей.

Нашему региону необходимы деньги не только на компенсацию этих затрат, но и на второй этап реализации проекта реновации ЗАТО. В гарнизонах Кольского полуострова живут около 150 тысяч человек, а вот жилфонд стареет и ветшает. На реализации программы обновления нужно ещё почти 3,5 миллиарда.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Города много десятилетий назад построены».