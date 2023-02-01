Глава регионального Минпросвещения установил, что к 2024 году в каждой школе появится свой театр

В нашем регионе повышение квалификации в рамках курса «Методика преподавания основ актёрского мастерства в школьном театре» для педагогов осуществляется на базе Центра дополнительного образования «Лапландия».

Артисты не только развлекают зрителей, но и преподают им полезные уроки человечности, сострадания и любви. Что очень важно в процессе воспитания детей. По инициативе Минпросвещения, к 2024 году во всех школах появятся театры. Подготовку учителей для реализации проекта в нашем регионе взял на себя Центр дополнительного образования «Лапландия».

Юлия Литвинова, заведующая региональным центром художественно-эстетического творчества, «Лапландия»: «Театр - синтез всех искусств, мне кажется, в каком-то смысле и сложнее, и проще всех остальных видов детского творчества. Для него не нужно обладать каким-то особыми талантами, например, как для вокала и хореографии, поэтому в театральном кружке может заниматься любой ребёнок, который посещает любую образовательную организацию и школьный театр действительно удобен тем, что дети учатся раскрепощаться, дети готовы к любой работе, которая связана с общением. А мы знаем, что это любая работа связана с общением с людьми».

Курс переподготовки учителей включает в себя 72 часа теоретических и практических занятий. Участники с головой погрузились в новое для них направление.

Надежда Шальнева, преподаватель школы №279 г. Гаджиево: «Курс великолепный! Раньше каждому человеку, наверное, который руководил предприятием, было очень сложно в плане того, что многие вещи мы просто высасывали из пальца. А сегодня мы имеем возможность работать с настоящими мастерами, людьми, которые заняты своим делом. Мне кажется, что все занятия проходят настолько быстро, что мы не успеваем оглянуться: вот два часа прошло, как на одном дыхании».

Анжела Манушкина, педагог дополнительного образования гимназии №8 г. Мурманска: «За долгие годы моей педагогической практики здесь впервые проходят интересные инновационные интерактивные курсы. Мы познакомились с очень интересными педагогами - преподавателями. Мы не хотели вчера отпускать наших педагогов, готовы за ними идти, они нас очень много чему научили. Занятия и теоретические, и практические были. А сегодня вы даже стали свидетелями того, что мы очень много двигались, мы прожили не одну сценку, мы всё испытали на себе. Мы обменялись контрактами с нашими педагогами».

Валерия Маркитан, педагог русского языка и литературы гимназии №1 г. Мурманска: «Меня как человека, который с театром знаком не очень близко, данный курс наполняет информацией очень хорошо. Много всего интересного на занятии, прекрасные педагоги, много практики, что немаловажно, дают хорошие упражнения, которые в дальнейшем можно будет проводить и с детьми. Они несложные, главное, всё запомнить, подготовиться получше. В следующем году, думаю, можно будет всё успешно реализовать на базе школы».

Как утверждают сотрудники центра «Лапландия», программа профессиональной переподготовки уникальна и состоит из мастер-классов от артистов театра Северного флота, педагогов Детской театральной школы. На данном этапе она связана с основами актёрского мастерства, а в дальнейшем превратится в курсы по режиссуре и постановке. За этот год планируют подготовить несколько десятков школьных педагогов.