Глава Росгидромета Игорь Шумаков рассказал главе правительства России Михаилу Мишустину о ключевых проектах Арктического и антарктического института

Существенный объём работ проведён в части создания Единой системы мониторинга климатически активных веществ, в которой учёные обеспечивают сбор информации в морях Карском и Лаптевых.

Специалистами учреждения ведётся большая работа в Арктике. В мае прошлого года завершилась работа первой дрейфующей арктической полярной станции на базе Научно-экспедиционного судна «Северный полюс». Полярники возродили традиции знаменитых «папанинских» дрейфующих станций, обеспечив полную безопасность работы учёных.

После планового ремонта в сентябре 2024 года судно отправилось во вторую экспедицию - «Северный полюс – 42». Учёные продолжают исследования природной среды Арктики, которые помогают лучше понять процессы глобального изменения климата и получить важнейшие данные для обеспечения безопасности Северного морского пути.

Существенный объём работ проведён в части создания Единой системы мониторинга климатически активных веществ, в которой учёные обеспечивают сбор информации в морях Карском и Лаптевых. Задача глобальной системы – получение независимых прогнозов влияния человека на мировой климат и прогнозирование климатических изменений на основе глобальной модели Земли. Над её созданием трудятся шесть научных консорциумов, объединяющих более 50 научно-исследовательских учреждений.

Сейчас завершается первый этап создания системы. Эта система уже работает.