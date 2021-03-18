Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что к лету возможно послабление ограничительных мер по коронавирусу

Но при этом она отметила, что это возможно, если граждане продолжат соблюдать все необходимые противоэпидемические меры.

«Отмена определенных ограничений, безусловно, идёт постоянно. И мы все это видим. И рестораны большее время работают, и какие-то мероприятия начинают на открытом воздухе проводиться при соблюдении всех правил. Да, конечно, это все планируется, всё будет, если мы, конечно же, все вместе не будем нарушать тех правил, которые уже сегодня есть», - заявила она в четверг в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Попова отметила, что сегодняшние меры борьбы с коронавирусом на всех уровнях показывает хороший результат, в частности благодаря «самоотверженности и приверженности россиян ко всем правилам, которые мы на сегодняшний день вынуждены соблюдать».

По словам Поповой, отмена масочного режима и других серьёзных ограничений из-за коронавируса в России пока преждевременна. При этом Попова отметила, что ситуация с коронавирусом в стране в целом стабилизируется, но еще остается напряженной.

По словам Поповой, чаще всего заражение коронавирусом сейчас происходит внутри семьи.