Глава Всемирной организации здравоохранения объявил о завершении режима ЧС по COVID-19 и отменила статус пандемии

4 мая комитет по чрезвычайной ситуации провёл встречу и рекомендовал главе ВОЗ объявить о завершении пандемии, сообщает РИАН.

Она была объявлена в области здравоохранения на международном уровне 11 марта 2020 года, но первая вспышка заболевания была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года.

Что касается нашего региона, то первый случай коронавируса был выявлен так же в марте 2020 года. За три года, согласно официальной статистике, различными штаммами ковид-19 заразились почти 150 тысяч жителей Мурманской области.