Глава ЗАТО Александровск обедает в школьной столовой!

Мясо, рыба, крупы, овощи и фрукты. Чем кормят в школьных столовых выяснял глава ЗАТО Александровск.

На встрече с жителями Полярного Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области, отвечая на вопрос молодой мамы о питании в школах, заверил, что отправит чиновников отобедать в столовых. Глава ЗАТО Александровск Семён Кауров ждать приглашения не стал и начал свою проверку. Первой главу приняла городская лагерная смена на базе одной из школ Снежногорска.

Сотрудников общепита внезапное появление главы муниципалитета нисколько не смутило, на стол поставили то, чем обедают дети. В качестве своих блюд повара уверены.

- У нас есть технолог, который составляет меню по СанПиНу, - говорит Любовь Емельянова, заведующая производством комбината школьного питания, г. Снежногорск. - Сами готовим, всё очень вкусно.

Сложнее приходится с детьми-аллергиками и школьниками исповедующими ислам. Если для первых в столовых уже предусмотрен вариант выбора, то над решением второго вопроса глава ЗАТО начал работать.

- Совместно с мусульманской общиной мы рассматриваем вопрос питания детей-мусульман в отдельном порядке, - сообщил Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск. - Сейчас список рассматривается, он корректируется и мы поймём, как правильно, как толерантно к этому вопросу подойти.

В целом, отметил глава, еда сбалансированная и вкусная. Есть и первое, и второе, и компот. В меню - мясо, крупы и фрукты. Школьники тоже блюдами столовой вполне довольны.

«Сам попробовал, могу сказать, что достаточно сбалансировано, вкусно и даже калорийно», - констатирует Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск.

Такие проверки пройдут и остальные учреждения образования Александровска. В августе своими блюдами главу угостят дежурные детские сады, а в сентябре меню проверят и в остальных школах и детских садах.