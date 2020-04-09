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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.04.20 19:30

Глава ЗАТО Александровск провёл онлайн-встречу с жителями муниципалитета

В организацию встречи, запланированной с гаджиевцами в начале апреля, распространение коронавирусной инфекции внесло некоторые изменения. Глава большого ЗАТО провёл прямой эфир прямо из своего кабинета. А задать вопрос ему мог любой желающий.

Свои коррективы в работу администрации большого ЗАТО внёс режим повышенной готовности, в связи с распространением инфекции. Александровск, как и другие муниципалитеты области, вынужден переходить на дистанционный режим работы. Но это не значит, что придётся отменять традиционные встречи с жителями.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Лучше, если бы это была очная встреча. Люблю, когда мы встречаемся, когда смотришь людям в глаза и видишь реакцию. Но онлайн-встречи тоже будут достаточно продуктивными, интересными, потому что многие боятся задавать прямые вопросы, а в Сети могут высказать любое мнение, принимаются все вопросы».

Вопросы, разумеется, в большей степени касались сложившейся ситуации. Глава пояснил, что управляющими компаниями проводится дезинфекция подъездов многоквартирных домов. Правда, по определённому графику, а это значит, что обработка так или иначе коснётся каждой лестничной клетки, но на это потребуется время.

Проезд на территорию ЗАТО сейчас осуществляется строго по административным пропускам, прописке или справке от работодателя.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Работать продолжают все службы коммунального хозяйства, продовольственные магазины, запрещено работать тем, кто указан в постановлении губернатора Мурманской области. Надо выдержать эту ситуацию, установленный Президентом РФ месяц, чтобы разорвать цепь коронавируса и не давать ему распространяться».

Снежногорское автотранспортное предприятие вынуждено меняет расписание маршрутов, график можно найти на сайте организации. Много вопросов, которые жители ЗАТО задали главе, касались ситуации в Белокаменке.

Семён Кауров пояснил, что эта территория  к Александровску не относится. Село входит в состав Кольского района. Тем не менее, необходимые  меры по недопущению распространения вирусной инфекции там уже приняты. Так же Кауров затронул тему дистанционного образования, для родителей в ЗАТО даже организовали «горячую линию», её телефоны: 8-921-283-87-87 и (8815) 75-389.

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