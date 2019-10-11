Глава ЗАТО Александровск проверил готовность муниципалитета к зиме

На традиционном пятничного рейде по городам большого ЗАТО глава муниципалитета подвёл итоги процесса подготовки к зиме. За летний период города значительно преобразились - появились новые спортивные и детские площадки, облагораживаются общественные территории. Теперь администрации задумывается и о планах на будущий год.

Срок сдачи детского сада в Полярном назначен на 31 декабря. Рабочие почти полностью отремонтировали кровлю и ближайшее время должны перейти к внутренней отделке помещений. Пока работы ведут согласно графику. Чего не скажешь об общественных территориях в Полярном и Гаджиево. Подрядчики прикладывают все усилия, чтобы нагнать упущенное время и завершить ремонт аллей и дворовых территорий.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Мы надеемся, что в окончательный период, который заявленный подрядчиком, а это дополнительные сроки, которые они нам выдвигают, всё будет выполнено и мы примем эти работы с теми условиями, которыми мы ставили».

Отдельная тема - состояние трапов города воинской славы. Большая часть из них нуждается в срочном ремонте или полной замене деревянных пролетов, служащих жителям ступенькам. Так, трап на Красном Горне, наречённый жителями «многострадальным» ждал своего открытия год. Чтобы впредь таких казусов не происходило, администрация муниципалитета действовать будет по-другому.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Для того, чтобы не было в дальнейшем таких ситуаций, просто сделаем проект, и будем закладывать средства из бюджета. Хотя у нас немного этих денег, хотелось бы, чтобы участвовали жители, но маловероятно, будем исходить из возможностей бюджета - а это срок».

Паспорта готовности муниципального образования получены и, в целом, ЗАТО Александровск к зимнему периоду готов, резюмировал глава муниципалитета. Теперь администрация ставит задачи на следующий год, чтобы не пришлось вновь и вновь сдвигать сроки выполнения ремонтов и строительных работ.