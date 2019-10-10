Глава ЗАТО Александровск встретился с жителями Оленьей Губы

Глава ЗАТО Александровск еженедельно проводит коммунальные рейды с представителями управляющих компаний и директорами отделов администрации. На проверке и населенный пункт Оленья Губа. Правда, как показала личная встреча с жителями назеленённого пункта, рейдов не всегда достаточно для устранения проблем.

Оленья Губа, хоть гарнизон и небольшой, проблемы здесь наболевшие, осложняется ситуация и тем, что значительная часть территории посёлка относится к Министерству обороны. Говорили о дорогах, малом бизнесе, вывозе мусора и ремонте домов больше полутора часов. В процессе общения Семён Кауров давал распоряжения своим заместителям и представителям управляющих компаний, отмечал особо серьёзные проблемы, решить которые необходимо незамедлительно до наступления морозов. Онлайн-трансляция встречи велась в официальной группе ЗАТО Александровск.