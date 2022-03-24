Глава ЗАТО г. Североморск проигрывает «войну» со снегом

Небольшой снегопад принёс неудобство жителям Североморска. Судя по сообщениям в соцсетях, коммунальные службы не справляются даже с таким незначительным объёмом осадков весной. Лестницы в городе снова занесло.

В социальных сетях снова сетуют на Олега Прасова. Утром жители отправились на работу и столкнулись с неожиданным последствием ночного снегопада. Лестницы на улицах Сизова и Душенова оказались занесены. При этом, как сообщают в соцсетях, в условиях контракта с подрядчиком прописано, что трапы должны быть очищены от снега и наледи и посыпаны песком в течение 3 часов после снегопада, а когда снегопадов нет - сделано это должно быть до 8 утра. Иначе подрядчика наказывают рублём - не оплачивают работу.

Принял ли какие-то меры глава ЗАТО Олег Прасов, редакции неизвестно. Он хранит молчание. Быть может, ждёт, когда эти вопросы задавать начнут правоохранительные органы. Ведь зимой на нечищеные трапы обращений было огромное число, а сообщений о том, как это повлияло на отношение городской власти с подрядной организацией, ни одного.

Между тем, такое выполнение муниципальных контрактов может привести к травмам среди жителей. Граждане могут поскользнуться на нечищеных ступенях, упасть и что-нибудь себе сломать.