Глава ЗАТО вышел к жителями Александровска

Для ответов на вопросы александровцев также были приглашены специалисты отделов ЖКХ, капитального строительства, образования и других ведомств муниципалитета.

Больше года традиционные встречи с александровцами глава большого ЗАТО проводил онлайн. Теперь же, в связи ослаблением введённых мер против коронавирусной инфекции, задать свои вопросы жители могут напрямую. Однако, как показала первая встреча со снежногорцами, комфортнее горожанам по-прежнему в сети: именно через интернет и поступило больше всего обращений.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Я благодарен за все вопросы, мы на все постараемся отреагировать и воспринять правильно критику, потому что люди правильные вещи говорят - и по очистке, уборке снега. Это очень важный фактор».

Сугробы, проталины на дорогах, ограничивающие проезд – дело, конечно, сезонное. Над уборкой снега подрядчики и коммунальщики трудятся последний месяц-полтора. А между тем жители уже заглядывают в скорый летний период. Как правило, именно летом администрация старается выполнить ремонты домов, дорог и сетей. Например, АО «МЭС» запланировало обновление порядка 250 метров теплосети в городе воинской славы, а также работы в других городах Александровска.

Игорь Дамаскин, руководитель филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»: «По Снежногорску – это два участка тепловой сети и в Гаджиево три участка тепловой сети».

Близок и май. Обычно в конце последнего весеннего месяца в городах отключают отопление. На это есть особые условия: среднесуточная температура в течение 5 суток не должна опускаться ниже 8 градусов тепла.

Игорь Дамаскин, руководитель филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»: «Но дежурные детские сады и школы всегда будут оставаться с отоплением».

Встречи продолжатся, заявил глава муниципального образования. Ближайшие месяцы Семён Кауров ответит на вопросы жителей Полярного и Гаджиево.