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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.01.21 19:30

Главе большого ЗАТО приходится успокаивать недоверчивых снежногорцев

Год новый – проблемы старые. По крайней мере, в Снежногорске. Эпопея с вывозом жидких отходов с Белокаменки не даёт покоя местным жителям.

В понедельник на оперативном совещании губернатор дал чёткие указания прекратить въезд велесстроевских машин, а по словам главы муниципального образования Александровск, все контракты давно расторгнуты, если сливы и есть, то они не законны и не согласованы.

Борьба за прекращение сливов в канализацию Снежногорска отходов из Белокаменки ведётся уже больше года. Жители даже проводили собственные исследования проб воды, выводы получились неутешительные. Однако на сегодняшний день можно вздохнуть с облегчением: въезд цистерн с опасными отходами в город прекращён.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Все контракты, которые были заключены у наших подрядчиков, они на сегодняшний день расторгнуты. Я могу заверить, что мы не возим сюда нечистоты с Белокаменки».

Во время недавнего оперативного совещания губернатор вновь обратил внимание главы ЗАТО на проблему и велел прекратить сброс нечистот, в случае, если сливы продолжаются.

Что касается сливов в колодцы ЖКХ на улице Бирюкова, то это непосредственная работа предприятия: из засоренных городских каналов специалисты откачивают отходы и сливают их в трубы водоотведения ближе к очистным сооружениям.

Андрей Васильев, директор УМПП ЖКХ ЗАТО Александровск: «То, что машины сливают, это мы забираем на Октябрьской улице, где в настоящий момент линия стоит, и перекачиваем сюда».

- Это ваши машины?

- Да, это наши и жители их знают.

Что касается кампании «Калган», руководитель которой обещал прекратить сливы ещё в декабре, достоверно ничего неизвестно. Общество с ограниченной ответственностью не обязано предоставлять отчёты властям.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Мы этой информацией не обладаем, потому что эту информацию нам не предоставляют. Но как мы видим, это единственное место, где сливался «Калган». Этого не происходит. Здесь постоянный мониторинг, стоит камера. Могу сказать, что длительный период, а это около двух недель, никто ничего не сливает».

Остаётся надеяться, что руководитель предприятия наконец осознал масштабы бедствия. Но руку на пульсе продолжают держать как администрация, так и сами снежногорцы, добровольно патрулируя места сливов.

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