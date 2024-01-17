Главе Мурманской области Андрею Чибису вручили Почётную грамоту Министерства обороны за оказание содействия в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы России

Благодарность губернатору передал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что правительство Мурманской области оказывает неотъемлемую поддержку военнослужащим как в гарнизонах Заполярья, так и в зоне спецоперации.