Главная городская газета празднует день рождения

В этом году «Вечернему Мурманску» -28! За эти годы изменилось многое: коллектив, дизайн печатных полос, даже логотип. Одно остаётся неизменным - высокий профессионализм журналистов и умение находить самые интересные темы.

С первого дня полюбить работу журналиста. Прийти на практику и остаться на долгие годы, вырасти в профессионала… Наверное, это мечта каждого юного дарования. Так случилось и в жизни Нармины Гейбатовой. На втором курсе университета она впервые оказалась в редакции газеты «Вечерний Мурманск» и вот уже 11 лет помогает мурманчанам. Корреспондент освещает проблемы в одной из самых волнующих сфер жизни города - ЖКХ.

Главный редактор «Вечёрки» гордо называет родной коллектив «сплавом опыта и молодости». Сегодня у журналистов праздник, только вот отмечать некогда, нужно готовить номер к печати. В честь 28-го дня рождения главной городской газеты и в преддверии Дня российской печати «акул пера» поздравили глава города и депутаты городского Совета. Представители власти отмечают особую роль душевной и народной заполярной газеты в городе-герое.

- Власть руководит, принимает важные решения и, конечно, всегда рядом «Вечёрка», которая не только информирует, она задаёт тон, - говорит Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Главное, что «Вечёрка» не боится говорить то, что, может быть, не всегда приятно для уха власти.

Коллектив «Вечёрки» - постоянный организатор городских конкурсов и проектов. И блины пекли, и варенье варили, и город украшали… Что только не делали читатели газеты вместе с активными журналистами, которые даже свои выходные посвящают любимому делу. В свой день рождения журналисты не только принимают, но и дарят подарки мурманчанам.

- На следующей неделе на свежем воздухе мы отметим свой день рождения. Этот будет на улице в одном из городских парков, - сообщил Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск». - Пригласим туда всех читателей и отметим. Программу развлекательную и культурную мы уже готовим.

У главной городской газеты несколько тысяч подписчиков. Ради них, ради мурманчан, которые каждый вечер ждут новых интересных материалов, так чтобы взять в руки газету и, не отрываясь, прочесть все с первой до последней страницы, коллектив «Вечёрки» трудится без праздников и выходных.