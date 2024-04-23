Главное, чтобы человек не оставался один на один со своей проблемой
Обращения от граждан поступают представителям власти регулярно. Но для того, чтобы решить ту или иную проблему, нужно разобраться в её специфике. Поэтому к каждому приёму председатель Мурманской областной Думы готовится заранее. Чтобы люди напрасно не тратили время.
Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Стремлюсь подходить к приёму граждан очень пунктуально, внимательно. Моя защита, чтобы человек в кратчайшее время получил решение того или иного вопроса, с которым он пришёл на приём ко мне».
Северяне обращаются как с просьбами, так и с инициативами. Для проработки каждого вопроса подключаются узкие специалисты. Например, участие в этой встрече принял уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов.
Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «Главное, чтобы человек не оставался один на один со своей проблемой, не замыкался в себе. Мог получить возможность высказаться, мог получить ответы на свои вопросы».
В этот раз к председателю областной Думы обратились пять человек. На повестке были темы распространения федеральных и региональных мер поддержки семей участников специальной военной операции, а также о других средствах помощи для бойцов и их семей. Обсуждали участники и предпринимательскую инициативу по оптимизации «Ярмарок вакансий» и вопрос перерасчётов за услуги ЖКХ.