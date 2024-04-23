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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.04.24 19:30

Главное, чтобы человек не оставался один на один со своей проблемой

В региональной приемной партии «Единая Россия» провёл очередной приём граждан глава Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Обращения от граждан поступают представителям власти регулярно. Но для того, чтобы решить ту или иную проблему, нужно разобраться в её специфике. Поэтому к каждому приёму председатель Мурманской областной Думы готовится заранее. Чтобы люди напрасно не тратили время.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Стремлюсь подходить к приёму граждан очень пунктуально, внимательно. Моя защита, чтобы человек в кратчайшее время получил решение того или иного вопроса, с которым он пришёл на приём ко мне».

Северяне обращаются как с просьбами, так и с инициативами. Для проработки каждого вопроса подключаются узкие специалисты. Например, участие в этой встрече принял уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов.

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «Главное, чтобы человек не оставался один на один со своей проблемой, не замыкался в себе. Мог получить возможность высказаться, мог получить ответы на свои вопросы».

В этот раз к председателю областной Думы обратились пять человек. На повестке были темы распространения федеральных и региональных мер поддержки семей участников специальной военной операции, а также о других средствах помощи для бойцов и их семей. Обсуждали участники и предпринимательскую инициативу по оптимизации «Ярмарок вакансий» и вопрос перерасчётов за услуги ЖКХ.

 

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