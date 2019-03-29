Главное, чтобы девушка дождалась…

С 1 апреля в Мурманской области стартует весенняя призывная кампания для граждан, подлежащих призыву в ряды Российской армии. Она продлится до 25 июля текущего года.

Традиционно весной призывают больше северян, чем осенью. Так что те, кто зимой не готовился к сессии, сегодня готовятся чистить берцы и одеваться за 45 секунд. Военный комиссар области Олег Шевелёв рассказал об итогах осенней кампании 2018 года.

«В прошлом году были освобождены от призыва по состоянию здоровья 444 человека, предоставлена отсрочка было 1487 гражданам, один из призывников был направлен по его желанию на прохождение альтернативной гражданской службы», - отмечает Олег Шевелёв, врио военного комиссара Мурманской области.

В 2018 году девять человек не явились в сборный пункт. На каждого из «передумавших» или «испугавшихся» молодых людей заведены уголовные дела за уклонение от воинской обязанности. Военные комиссар и прокурор заверяют: неуставных отношений, или попросту дедовщины, в армии бояться не стоит. Военные пристально следят за дисциплиной, питанием и здоровьем солдат.

«Особое внимание уделяется размещению призывников, обеспеченности их питанием, обмундированием и медикаментами, - рассказывает Юрий Киргизов, военный прокурор гарнизона, подполковник юстиции. - Чёткая организация работы позволяет своевременно выявлять и устранять недочёты. Задача военных прокуроров - помочь новобранцам адаптироваться в воинских коллективах. Мы выдаем каждому молодому воину памятки, где отражены права и обязанности военнослужащих».

Военный комиссар также рассказал о возможности прохождения службы по контракту. В последнее время число ребят, которые принимают решение связать свою жизнь с армией, становится больше, потому что обеспечение и поддержка в Вооружённых силах страны с каждым годом становится лучше. Есть вариант сразу подписать контракт на три года, не проходя срочную службу.

«Во-первых, материальное благосостояние контрактников растёт, постоянно изменяются законы, предоставляются различные льготы, - поясняет Олег Шевелёв, врио военного комиссара Мурманской области. - Сейчас командование флота серьёзно занимается вопросами организации достойных условий проживания семей контрактников в гарнизонах».

С нескрываемой гордостью военный комиссар отметил, что многие ребята сами просят направить их служить в части специального назначения и ВДВ. Перед отправкой новобранцам выдают пакет питания и необходимых средств гигиены. Беспокоиться родителям и солдатам не за что, главное, чтобы девушка дождалась.