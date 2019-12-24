Главнокомандующий Владимир Путин отметил заслуги Северного флота
На заседании коллегии Министерства обороны России сегодня были подведены итоги деятельности Вооружённых Сил за 2019 год. Верховный Главнокомандующий Владимир Путин определил основные задачи по военному строительству и главным направлениям деятельности военного ведомства на предстоящий год.
На ежегодное расширенное заседание коллегии Министерства обороны были приглашены члены Совета Безопасности, руководство Федерального Собрания и правительства, командующие военными округами, объединениями и соединениями Вооружённых Сил.
По окончании заседания Владимир Путин наградил государственными наградами Северный флот, Командование дальней авиации и 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк.
За заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач награждены орденом Ушакова – Краснознаменный Северный флот, орденом Суворова – Командование дальней авиации, орденом Кутузова – 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознаменный полк.
В ходе посещения Национального центра управления обороной Президент РФ встретился с командующими войсками военных округов и Северным флотом.