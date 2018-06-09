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День за днём с «Арктик-ТВ»09.06.18 19:30

Главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев посетил Северный флот с рабочей поездкой

Успешно справившись со всеми поставленными задачами, на базу Северного флота после  одиннадцатимесячного похода вернулось океанографическое исследовательское судно «Янтарь».

Этот поход в истории судна был самый продолжительный, экипаж  преодолел более 50 тысяч морских миль. В ходе экспедиции моряки и учёные еще раз продемонстрировали отличную военно-морскую выучку и высокий профессионализм. Команда получила бесценный опыт исследований и подводно-технических работ, который будет, по мнению главнокомандующего,  востребован в будущем. Так же в ходе путешествия корабль совершил ряд деловых заходов в порты других стран. За время  своего похода экипаж судна принял участие в поиске пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины «Сан Хуан» в Атлантическом океане.

- Я думаю, что именно так должны действовать настоящие моряки, - отметил во время торжественной церемонии адмирал Владимир Королёв, главнокомандующий Военно-морским флотом России. - А что касается основного качества военных моряков, российских военных моряков, то они готовы в любую минуту прийти на помощь своим коллегам.

Во время визита в Североморск главком ВМФ РФ заслушает доклад командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова и встретился с учениками  Нахимовского училища.

Напомним, Владимир Королев с 2011 по 2016 годы возглавлял Северный флот, так что он как никто сможет оценить положение дел в подведомственном подразделении.

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