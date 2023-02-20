Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов вручил орден Ушакова крупнейшему соединению надводных кораблей ВМФ России 43 дивизии Северного флота

Торжественная церемония состоялась в Североморске на плацу соединения. Николай Евменов лично прикрепил орден Ушакова и орденскую ленту к знамени дивизии.

Выступая перед военнослужащими, главком ВМФ отметил вклад соединения в укрепление обороноспособности России, а также подчеркнул первенство моряков дивизии в освоении различных классов ударных кораблей: тяжёлых авианесущих и атомных ракетных крейсеров, а также новейших фрегатов – носителей высокоточного и гиперзвукового ракетного оружия. 43-я дивизия ракетных кораблей Северного флота стала первым соединением ВМФ, награждённым орденом Ушакова.

В её составе находятся два орденоносных корабля: тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», награждённый орденом Ушакова по итогам боевой службы в Средиземном море, и тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ставший первым кораблём в современной истории ВМФ России, удостоенным ордена Нахимова.

В настоящее время два фрегата соединения «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» выполняют задачи дальних походов в мировом океане.

Николай Евменов, главнокомандующий Военно-морским флотом России: «Это большая ответственность для моряков-североморцев. Не авансом, это заслуженная награда, но она планку не позволяет уменьшать. Дивизию ждут и дальние походы и приём новых кораблей и перспективы».