Главной темой сегодняшнего оперативного заседания стали изменения в сфере регионального здравоохранения

Ремонты учреждений, новая экосистема «Здоровый Север», доступность узких специалистов и сложных операций – неполный перечень тем рассмотренных на совещании.

Как сообщил губернатор Мурманской области, за последние 7 лет удалось обновить более 80% объектов первичного медицинского звена. А по стоимости за этот период в систему здравоохранения региона было вложено порядка 14 миллиардов рублей. Обновления коснулись внешнего облика медицинских учреждений, в них проведены ремонты, закуплена новая техника. В этом году на изменения в медицине вкладывается почти 2 млрд рублей, закупается более 6000 единиц медицинской оборудования и мебели. Одно из важных достижений - удалось решить проблемы с доступностью узких специалистов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Введение вечерних приёмов и работа врачей по субботам позволили полностью ликвидировать очередь к ряду узких специалистов и на треть сократить лист ожидания на МРТ».

Однако, как отметил глава региона, есть куда расти. Это касается проблем со специалистами как в больших городах, так и в отдалённых муниципалитетах. Губернатор предложил закрывать такие дефициты выездом профессиональных врачей в проблемные населённые пункты. Полноценные изменения в блоке здравоохранения предоставил профильный министр.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области: «Парк машин скорой помощи пополнили 186 автомобилями».

Также северянам напомнили об удобных сервисах, где можно онлайн записаться к нужному специалисту, получить справку и закрыть больничный лист.

Кроме того, в регионе заработала новая экосистема «Здоровый Север». Её услугами уже воспользовались более 1500 северян. Проект объединяет палатки экспресс-диагностики, ИИ-скрининг, мобильные «Поезда здоровья» и онлайн-лекции. О результатах доложила заместитель министра здравоохранения Дарья Пушкарева.

Заместитель министра отметила, что система простая и поможет вычислить критические изменения, чтобы человек смог оперативно записаться к специалисту.

Также продолжается работа «Поезда здоровья» – выезд узких специалистов по региону. Их расписание можно узнать на официальных сайтах Мурманской областной больницы и Министерства здравоохранения.