Главную икону Вооруженных сил привезли в Гаджиево

В главную базу подводных сил Северного флота доставили в Храме Святого апостола Андрея Первозванного перевезли Главную икону ВС РФ. Образ «Спас Нерукотворный» разместили в Храме Святого апостола Андрея Первозванного рядом с алтарём. В субботу и воскресенье её посетили семьи подводников Северного флота.

К реликвии прикоснулись верующие военнослужащие из экипажей всех атомных подводных лодок, базирующихся в Гаджиево.

Подводников отличает особое отношение к вере. Иконы святых покровителей Российского флота размещены на командных пунктах и в кают-компаниях многих подводных кораблей. «Спас Нерукотворный» с ковчегом, где находятся мощи апостолов и великомучеников, пробудет в Гаджиево до конца недели.

Игумен Аввакум, настоятель храма Святого апостола Андрея Первозванного: «Икона эта удивительная, она написана на досках лафета 1710 года, который подняли с Невы. Она удивительна ещё и тем, что это такой переносной целый храм, в котором собраны образы святых и Божьей Матери тоже, покровительницы наших весей и городов, нашего государства».

Главная икона Вооруженных сил России начала свой путь из города-героя Севастополя. К ней прикоснулись верующие в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Ставрополе, Краснодаре и даже Владивостоке. Планируется, что икона побывает в 120 городах, преодолев расстояние более чем 57 тысяч километров.

Иван Ковган, заместитель командующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе: «Это знаменательное событие поможет в дальнейшем в прохождении военной службы, поднятия боевого духа, а также системе духовно-нравственного воспитания».

В начале следующей недели святыню перевезут в Архангельскую область для демонстрации верующим военнослужащим Северодвинского и Архангельского гарнизонов, после чего икона отправится в Псков.