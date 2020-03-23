Главные часы Мурманска врут!

На главные городские часы Мурманска теперь не стоит ориентироваться, они идут неправильно.

Мурманчане обратили внимание на то, что часы на гостинично-деловом центре «Арктика» показывают неправильное время. Уже несколько недель эта достопримечательность сбивает с толку жителей и гостей города-героя.

Ответственность за работу механизма лежит на владельцах здания, но пока никто не взялся за ремонт часов.

Пообщаться с руководством гостиницы нам не удалось. Напомним, часы на самом высоком здании Мурманска появились в 1996 году. Инициатором этого был первый мэр заполярной столицы Олег Найдёнов. Они не раз ломались, а во время реконструкции «Арктики» на несколько лет их остановили. С 2014 года, часы вновь вернули к работе. Срок службы этого механизма – 15 лет, уверяли инженеры при установке. Так что времени у них в запасе уйма.