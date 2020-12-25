Главные объединения Северного флота – подводные силы и Кольская флотилия, получили новые Боевые знамёна.

В штабе Краснознамённого ордена Ушакова Северного флота в Североморске состоялась торжественная церемония вручения Боевых знамён. На новых знамёнах, выполненных в виде Андреевского флага, в центре изображены эмблемы объединений. К древку каждого прикреплена красно-белая лента – это ордена Красного Знамени эпохи СССР.

Теперь у всех объединений флота есть Боевые знамёна нового образца.