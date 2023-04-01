Главные события семидневки: убийство многодетной матери в Кировске, Североморску и Заозерску присвоят почётное звание «Город морской доблести», определены победители конкурса грантов губернатора на реализацию кинопроектов молодёжи

В Мурманске молодым семьям вручили сертификаты, частично компенсирующие затраты на покупку либо строительство нового жилья. Для многих такая поддержка - серьёзное подспорье чтобы улучшить условия…

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Максим Голямин с обзором самых заметных событий уходящей недели.

А расширить информационные рамки нашего обзора помогут гости программы: Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области, Николай Арбаев, IT- специалист, и Елена Сердюк, главный врач деткой поликлиники №1 города Мурманска.

Последняя неделя марта запомнится многим северянам шокирующей новостью: жителя Кировска подозревают в жестоком убийстве бывшей жены. Мужчина подловил её на улице, расстрелял из пневматического ружья, затолкал в машину и увёз. Без матери остались четверо детей. 26 марта в дежурную часть отдела полиции Кировска поступило сообщение о том, что в районе одного из домов на улице Олимпийской слышны женские крики и звуки, похожие на выстрелы. На улице около дома правоохранители обнаружили пятна крови на снегу, а чуть позже установили, что неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в идущую женщину, после чего загрузил её в свою автомашину и скрылся. Спустя несколько часов автомобиль заметили сотрудники Госавтоинспекции на заправочной станции города Апатиты. Находившийся за рулем водитель был доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что задержанный - бывший муж погибшей. Теперь без матери остались четверо детей. Силовики считают, что мотивом для совершения преступления могли послужить личные неприязненные отношения. Полицейские обнаружили на крыше автомобиля подозреваемого предполагаемое орудие убийства – предмет, конструктивно схожий с ружьём. Тело женщины с множественными огнестрельными ранениями было найдено на следующий день после убийства на одной из промышленных площадок города Кировска. Следственный комитет возбудил уголовные дела. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Поисковики обнаружили в Мурманской области фрагменты самолёта Пе-3, который входил в состав авиагруппы Северного флота во время Великой Отечественной войны…

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии вручил государственные награды росгвардейцам из Мурманской области. Церемония состоялась в Санкт-Петербурге и была приурочена ко Дню войск национальной гвардии Российской Федерации. В Петропавловской крепости росгвардейцы возложили цветы к могиле императора Александра I, издавшего 27 марта 1811 года указ о формировании внутренней стражи, правопреемницей которой считается это ведомство. Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьёв вручил государственные награды росгвардейцам, которые в соответствии с Указом Президента награждены за отличия в ходе специальной военной операции, обеспечение общественной безопасности, важных государственных объектов, оказание помощи гражданам, задержание опасных для общества преступников. Среди награждаемых были и военнослужащие, представляющие Мурманскую область. Так медалью Суворова был отмечен командир Морского отряда Николай Вяккерев. Его отряд несёт круглосуточную защиту важного государственного объекта – «Атомфлота». Другие участники церемонии были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу» и «Лука Крымский».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в открытии и работе пленарной сессии международного форума «Биржевой товарный рынок – 2023»…

На заседании областной Думы, депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску почётного звания «Город морской доблести»…

В Мурманске молодым семьям вручили сертификаты, частично компенсирующие затраты на покупку либо строительство нового жилья. Для многих такая поддержка - серьёзное подспорье чтобы улучшить условия…

Но есть и те, кому милее домашнего уюта – бескрайние просторы. Речь о путешественниках. Мировой рекорд по дальности беспосадочного перелёта установили Фёдор Конюхов и Иван Меняйло, которые на тепловом воздушном шаре вылетели из Кировска и приземлились в восточной части полуострова Таймыр, в селе Хатанга…

Но путешествовать можно с гораздо большим комфортом, чем это сделали Конюхов и его компаньон. Мурманск стал первой точкой на карте проекта «Экспедиции к лучшим традициям», который ставит перед собой цель рассказать о этнографическом туризме…

Карты, схематично описывающие устройство автомобиля, нужны и механикам. В Кольском транспортном колледже стартовал чемпионат по профессиональному мастерству. Будущие автомеханики выполняли задания на тренажерах по ремонту и обслуживанию легковушек…

В наше время легко сменить профессию. Например, автомеханик, обладая талантом, может стать вполне успешным режиссёром. На этой неделе определены победители конкурса грантов губернатора Мурманской области на реализацию кинопроектов молодёжи и поддержку инициатив по сохранению культуры саами. В рамках заявочной кампании, завершившейся 2 марта, было подано 17 заявок от соискателей в возрасте от 20 до 34 лет. После предварительного отбора Центра развития кинопроизводства Мурманской области к участию в конкурсе были допущены 13 работ начинающих режиссёров, сценаристов и продюсеров из Мурманской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Общий объём инвестиций в идеи молодых авторов составляет 2 млн рублей. Почти все кинопроекты, представленные на заседании, планируются снимать в жанре короткометражного игрового фильма, один кинопроект имеет документальный формат. Так, поддержку получит Юлия Крылова – победительница первого конкурса на предоставление гранта губернатора в 2021 году. Также гранты губернатора Мурманской области достанутся двум авторам из Санкт-Петербурга: Анне Лычкиной с короткометражным фильмом «52 герца» и Алексею Белову с историей «Когда моряк на берегу». Победу одержали и двое жителей Мурманска – Виталий Артемьев, представивший проект «Северный герой», и Кристина Бородина с короткометражной лентой «Куда подальше».

Экскурсия больше похожая на кадры из кино. Мурманские пожарные познакомили школьников со своей работой. Детям и родителям показали одну из пожарных частей города и спецтехнику…

К теме спорта. Турнир по восточному боевому единоборству кобудо состоялся в Никеле. Спортсмены со всей области приехали показать всё, на что они способны…