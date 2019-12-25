Главный Дед Мороз страны посетил город воинской славы

24 декабря Дед Мороз из Великого Устюга приехал в город воинской славы для того, чтобы вместе с его маленькими жителями зажечь яркие огни на главном атрибуте новогоднего праздника на стадионе Краснознамённой Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

К главному российскому Деду Морозу, естественно, сразу возник вопрос: «А почему Вы сегодня приехали в Полярный, выбрав наш город из всей Мурманской области? Потому что наши детки себя лучше всех ведут?».

- И не только потому, что именно в Полярном живут удивительные люди - военные моряки, - отметил Дед Мороз. - Дружба у меня с Полярным завязалась давняя, между Великим Устюгом и вашим замечательным городом.

Гостя из Великого Устюга в город воинской славы пригласили представители командования Кольской флотилии. С Вологодской областью у военных давно налажены партнёрски-шефские отношения.

Дедушка Мороз приветствовал собравшихся рядом c главной городской ёлкой и поздравил с наступающим Новым 2020-м годом.

Под дружные возгласы: «Ёлочка, гори!», засияли огоньки на ёлке и глаза участников праздника.

Для юных северян понимание, что перед ними стоит главный Дед Мороз страны, конечно же, погружает в сказку и поднимает праздничное настроение всех участников весёлого действа. Приезд волшебника стал для жителей Полярного настоящим чудом, а потому подарков от Деда Мороза уже не ждали, а дарили их ему сами.

А что хотят увидеть под ёлкой современные дети, рассказал сам исполнитель желаний: «Современные ребятишки и гостинцы просят обычно современные - гаджеты, телефоны, планшеты, компьютеры, - перечисляет Дед Мороз. - Но по-прежнему радует меня, старика, что есть и такие, которые просят добра, тепла, здоровья для своих близких».

Впервые зимний волшебник побывал в Полярном в 2016-м году, также в рамках соглашения. Тогда помимо открытия ёлки он посетил корабли флотилии, поздравляя экипажи с наступающим 2017-м годом.