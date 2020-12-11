Главный финансовый документ региона принят в первом чтении

Депутаты Мурманской областной думы приняли в первом чтении проект закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Главный финансовый документ будет социально направленным, что неудивительно, тем более учитывая последствия непрекращающейся пандемии. Что касается доходов, то в этой статье учтены показатели деятельности ведущих предприятий региона и безвозмездные поступления из федерального центра.

Куда и сколько тратить, вопрос нетривиальный, ведь парламентариям и правительству региона нужно реализовать национальные проекты и положения послания Президента РФ, индексировать социальные выплаты. Сюда же можно приплюсовать расходы на оплату коммунальных услуг и обеспечение бесплатным питанием в учреждениях социальной сферы.

В итоге - доходы областного бюджета в 2021 году спрогнозированы на уровне 82 млрд рублей, расходы составят 86 млрд рублей, дефицит ожидается в пределах 4 млрд.