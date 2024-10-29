Главный режиссёр Мурманского драматического театра Северного флота отметил свой юбилей – 70 лет

Ещё в юности Александр Шарапко поставил здесь свой первый дипломный спектакль.

Творческий путь Александра Шарапко в Мурманском драматическом театре Северного флота начался в 1978 году, когда, будучи ещё студентом, он поставил в стенах учреждения свой первый спектакль. За эти годы, став профессиональным режиссёром, Александр создал не мало постановок - даже в других городах. Однако, покинуть север навсегда так и не смог.

Александр Шарапко, главный режиссёр театра Северного флота: «Я здесь всё время приезжаю, уезжаю, а Мурманск меня не отпускает. Это действительно так. Была у меня работа первая дипломная, когда мне было 23 года, я приехал в Мурманск. Тогда театр был в Росте, в доме офицеров. Поэтому я имел удовольствие работать тогда ещё. И тогда, и в свой второй приезд в 80-е и 90-е второй мой заход был длительный. Тогда около 6,5 лет проработал».

Шесть лет назад Александр Шарапко вернулся Мурманск. За этот период он уже создал в Драмтеатре Северного флота не менее 12 спектаклей. Режиссёр признается, что для успешной постановки очень важно правильно подобрать актёров на роли.

Александр Шарапко, главный режиссёр театра Северного флота: «Актёры у нас молодые. Очень много молодых артистов. Во-первых, мы очень жёстко их отбираем. Резюме - это только первый шаг. Естественно, мы разговариваем по видеосвязи. Мы не только разговариваем, я ещё и репетирую с ними перед тем, как дать добро. Вопрос зрительской аудитории, репертуара и актёрской труппы – это, по существу, единое целое».

Один из этапов кастинга у Александра Петровича – сыграть отрывок произведения Александра Пушкина «Сказка о попе и о работнике его Балде». По этому произведению режиссёр понимает, слышит ли актёр коллег и откликается ли в нём произведение.

Алексей Башкиров, помощник главного режиссёра Драматического театра Северного флота: «Он требовательный. Очень требовательный. У него свой подход к работе с артистами, к работе с драматургией. С ним очень интересно работать. Я могу сказать точно, что это мой режиссёр. У любого артиста есть свой режиссёр, это мой режиссёр».

Помимо артистов важную роль в спектакле играют музыка, свет, декорации и спецэффекты, на которых Александр Шарапко скупится не привык. Техники зачастую ломают голову, как осуществить поставленную режиссёром задачу.

Ольга Дмитриева, заведующая художественно-постановочной частью: «С Александром Петровичем мы познакомились, когда я пришла второй раз работать в театр. Сразу сложились хорошие и приятные отношения. Он позитивный человек с массой идей и сразу подключил меня к работе именно творческой частью. Иногда его какие-то даже безумные идеи требуют воплощения. Пытаемся где-то скорректировать или идём невзирая на все риски на уступки. Он добивается своего, если у него какая-то идея возникла, он требует это и от постановочной группы, и от актёров также».

Спектакли, поставленные Александром Шарапко, покорили сердца многих зрителей. В самом театре его знают и любят как талантливого режиссёра, опытного и мудрого наставника, с которым коллектив готов создать ещё немало прекрасных работ.