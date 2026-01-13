Главный стратегический документ Мурманской области – план «На Севере – жить!» – будет обновляться

Уже в этом году его скорректируют с учётом мнения жителей региона. О необходимости постоянной актуализации программы заявил Андрей Чибис.

План «На Севере – жить!» был создан на основе почти 600 тысяч предложений от 75 тысяч северян. Как подчеркнул губернатор, этот документ стал «дорожной картой» развития всего региона и полностью синхронизирован с национальными целями.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напомню, что план родился из простой, но очень важной идеи, – как сделать так, чтобы в Мурманской области было действительно интересно и комфортно жить, хотелось создавать семьи, развиваться и реализовывать проекты, крайне важные как для российской Арктики, так и для всей нашей страны».

Несмотря на санкции, за последние 6 лет в экономику региона привлекли полтора триллиона рублей инвестиций. Создано 9700 рабочих мест. А валовый продукт на душу населения за четыре года вырос более чем в 2 раза. По этому и другим показателям Мурманская область – в числе лидеров страны.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы вышли на двадцатое место по качеству жизни в Российской Федерации и на четырнадцатое - по качеству комфорта городской среды. Это большая работа, которая проделана и которую предстоит продолжать. Это принципиально важно».

Также важным показателем эффективности стратплана стала численность населения. Впервые с советских времён в 2023 году зафиксировано, что в регион прибыло больше людей, чем уехало.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы точно ещё раз проведём актуализацию документа, широко обсудим его с нашими жителями, потому что он содержит много конкретных и важных предложений».

Широкое обсуждение обновлённого плана начнётся совсем скоро.