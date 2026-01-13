Кадровая стратегия-2026: владение ИИ и развитие навыков сотрудников стали приоритетом для мурманских работодателейНадежды-2026: 3 из 10 работающих россиян рассчитывают на карьерный рост в новом году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.01.26 19:30

Главный стратегический документ Мурманской области – план «На Севере – жить!» – будет обновляться

Уже в этом году его скорректируют с учётом мнения жителей региона. О необходимости постоянной актуализации программы заявил Андрей Чибис.

План «На Севере – жить!» был создан на основе почти 600 тысяч предложений от 75 тысяч северян. Как подчеркнул губернатор, этот документ стал «дорожной картой» развития всего региона и полностью синхронизирован с национальными целями.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напомню, что план родился из простой, но очень важной идеи, – как сделать так, чтобы в Мурманской области было действительно интересно и комфортно жить, хотелось создавать семьи, развиваться и реализовывать проекты, крайне важные как для российской Арктики, так и для всей нашей страны».

Несмотря на санкции, за последние 6 лет в экономику региона привлекли полтора триллиона рублей инвестиций. Создано 9700 рабочих мест. А валовый продукт на душу населения за четыре года вырос более чем в 2 раза. По этому и другим показателям Мурманская область – в числе лидеров страны.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы вышли на двадцатое место по качеству жизни в Российской Федерации и на четырнадцатое - по качеству комфорта городской среды. Это большая работа, которая проделана и которую предстоит продолжать. Это принципиально важно».

Также важным показателем эффективности стратплана стала численность населения. Впервые с советских времён в 2023 году зафиксировано, что в регион прибыло больше людей, чем уехало.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы точно ещё раз проведём актуализацию документа, широко обсудим его с нашими жителями, потому что он содержит много конкретных и важных предложений».

Широкое обсуждение обновлённого плана начнётся совсем скоро.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кадровая стратегия-2026: владение ИИ и развитие навыков сотрудников стали приоритетом для мурманских работодателей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)КАК РАССЧИТАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕНТ ВКЛАДА-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 43 копейки, доллар прибавил 6 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: на новогодних каникулах экстремальные погодные условия привели к росту обращений северян-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»