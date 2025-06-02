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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.06.25 19:30

Главный студент российского телевидения посетил Мурманск

Актёр Виталий Гогунский, больше известный как Кузя из сериала «Универ», выступил на большом концерте в честь Дня Мурманской области. Но перед этим он стал участником «Арктического диалога».

Целое поколение выросло на культовом сериале «Универ», где каратист Эдуард Кузьмин смешил всех курьёзными ситуациями. Именно этот образ сделал из актёра Виталия Гогунского звезду. Правда, одной роли, но он этого нисколько не стесняется.

Виталий Гогунский, российский актёр и певец: «Начнём с того, что не каждому везёт стать актёром одной роли. Не каждому везёт, чтобы его запомнили. Шурик, Фаина Раневская, ты понимаешь, какие я имена называю? Демьяненко, Никулин, Вицин, Моргунов – это все большие люди. Могу тебе сказать, если ты про Кузю. Ты же Эдуард Кузьмин, ко мне обратился. Многие друзья меня подкалывают: а сколько ты был Виталиком, прежде чем стать Кузей».

На такие колкие темы не боялся говорить артист, отвечая на вопросы молодёжи в рамках проекта «Арктический диалог». Вопросы большинства ребят касались темы кино, столь интересной для всех.

Александр Гусев, студент Мурманского строительного колледжа им. Момота: «Мне интересно, сколько он учился, как вёл свои студенческие годы? А также, что он делал после своей учёбы?».

Участники «диалога» остались довольны общением с Виталием. Особенно его откровенными ответами. И мнение о нём после недавних скандалов поменялось.

Глеб Ненахов, студент Мурманского строительного колледжа им. Момота: «Я думаю, что он добрый и позитивный. Хорошо относится к женщинам и любит свою маму».

Нельзя не отметить, что Виталий не впервые в Мурманской области. Ранее он отдыхал здесь и настолько влюбился, что даже считает наш край лучше Мальдив. А в этот приезд он влюбился в арктические блюда.

Виталий Гогунский, российский актёр и певец: «Мы не могли оторваться от вашей кухни. Были сейчас в вашем новом ресторане, мы все в большом восторге».

Мечта Виталия – увидеть северное сияние. А значит, есть повод снова вернуться в Мурманскую область. И возможно, ещё раз пообщаться с северянами откровенно и без купюр.

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