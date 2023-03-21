Главный тренер ХК «Мурман» Олег Батов покинул команду

Руководство хоккейного клуба ищет ему замену.

Напомним, Батов возглавлял «Мурман» с апреля 2021 года. Несмотря на то, что многие критиковали его работу в роли наставника, в этом сезоне клуб показал пока что лучший среди сезонов выступления в суперлиге результат – 10 место в турнирной таблице.

Согласно информации, размещенной на странице команды, Олег Батов будет готовить хоккеистов «Байкал-Энергии» из Иркутска, а «Мурману» уже ищут нового главного тренера, ведутся переговоры.