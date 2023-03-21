День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.03.23 19:30
Главный тренер ХК «Мурман» Олег Батов покинул команду
Руководство хоккейного клуба ищет ему замену.
Напомним, Батов возглавлял «Мурман» с апреля 2021 года. Несмотря на то, что многие критиковали его работу в роли наставника, в этом сезоне клуб показал пока что лучший среди сезонов выступления в суперлиге результат – 10 место в турнирной таблице.
Согласно информации, размещенной на странице команды, Олег Батов будет готовить хоккеистов «Байкал-Энергии» из Иркутска, а «Мурману» уже ищут нового главного тренера, ведутся переговоры.
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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