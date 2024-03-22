Главный тренер хоккейного клуба «Мурман» Эдуард Саксонов покинул команду

«Мурман» выражает благодарность тренерам за плодотворную деятельность и вклад в развитие команды и желает успехов в дальнейшей работе. Имя нового главного тренера и информация о других назначениях в тренерском штабе будут опубликованы дополнительно», - сообщило руководство команды на официальной странице во «ВКонтакте».