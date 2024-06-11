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Главный внештатный гематолог Мурманской области Галина Мейке получила благодарность Министра здравоохранения РФ за многолетний и добросовестный труд

Гематология - это относительно молодая область медицины в нашей стране. В этом году ей исполнится всего сто лет. Из них более 40 лет Галина Мейке трудится над развитием этого направления. Она главный внештатный гематолог Министерства здравоохранения Мурманской области, занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний крови и органов кроветворения. На ежедневной основе она принимает около 30 пациентов.

Галина Мейке, врач-гематолог, МОКБ им. П.А. Баяндина, главный внештатный гематолог Министерства здравоохранения Мурманской области: «Нашим пациентам нужна большая сопутствующая заместительная терапия. Это переливания крови массивные - до 10-12 литров в день мы пациентам кровь переливаем, в общей сложности. Проводим химиотерапию, сопутствующую терапию. У нас много диспансерных пациентов, которые проходят амбулаторно химиотерапию. Они нуждаются каждый день в наблюдении. И первичных пациентов много».

Галина Александровна начинала трудиться фельдшером скорой помощи, потом с отличием окончила Первый Ленинградский медицинский институт имени Павлова и работала по выбранному профилю. За свою длинную карьеру она наблюдала разные технологии и подходы в лечении. Признаётся, что в настоящее время медицина сильно шагнула вперед и многие заболевания можно побороть.

Галина Мейке, врач-гематолог, МОКБ им. П.А. Баяндина, главный внештатный гематолог Министерства здравоохранения Мурманской области: «Если с 70-х годов начать, когда мы лечили все болезни только симптоматически, симптоматика - улучшение состояния, то теперь наша задача вылечить пациента. Для этого есть все условия. Диагностика у нас в больнице очень хорошая, лаборатория очень хорошая. Все вспомогательные службы есть, рентген, узи. И имеется связь с институтами.  Мы спокойно можем отправлять, если что-то неясно с пациентом, заявку в любой институт страны».

На базе Мурманской областной больницы работает гематологический центр, где ведут амбулаторные и стационарные приёмы, есть процедурный кабинет, а также стерильные палаты для пациентов в тяжёлом состоянии. Получить консультацию и информацию о номерках можно в колл-центре. Все взаимодействуют в рамках одного отделения, всё проходит оперативно и удобно для людей.

Галина Мейке, врач-гематолог, МОКБ им. П.А. Баяндина, главный внештатный гематолог Министерства здравоохранения Мурманской области: «Наука о гематологии очень быстрыми темпами развивается. Каждый год придумывают новые лекарственные препараты, которые обладают таргетным действием - действием специальным на выявленную существующую хромосомную поломку. Это очень важно».

В преддверии Дня медицинского работника, который в этом году отметят 16 июня, Галину Александровну за многолетний и добросовестный труд отметили благодарностью министра здравоохранения Российской Федерации.

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