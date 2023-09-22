Главный врач Мурманской городской поликлиники №2 Константин Биджоев: необходима ли диспансеризация человеку, если его совершенно ничего не беспокоит?

Болезни системы кровообращения, органов пищеварения, дыхания, сахарный диабет, злокачественные новообразования… Иногда симптомов нет, а заболевание есть. И выявляют их поздно. А порой именно время играет самую важную роль – успеть заметить как можно раньше.

Вот почему проходить диспансеризацию не просто можно, но и необходимо.

Как попасть на диспансеризацию? Как часто она проходит? Чем отличается от обычного посещения врача в связи с хроническим заболеванием или обращения с беспокоящими симптомами? Необходима ли диспансеризация человеку, если его совершенно ничего не беспокоит? Какие врачи входят в диспансеризацию?

На эти и другие вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» нам отвечает главный врач Мурманской городской поликлиники №2 Константин Биджоев.