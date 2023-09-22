День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.09.23 12:00
Главный врач Мурманской городской поликлиники №2 Константин Биджоев: необходима ли диспансеризация человеку, если его совершенно ничего не беспокоит?
Болезни системы кровообращения, органов пищеварения, дыхания, сахарный диабет, злокачественные новообразования… Иногда симптомов нет, а заболевание есть. И выявляют их поздно. А порой именно время играет самую важную роль – успеть заметить как можно раньше.
Вот почему проходить диспансеризацию не просто можно, но и необходимо.
Как попасть на диспансеризацию? Как часто она проходит? Чем отличается от обычного посещения врача в связи с хроническим заболеванием или обращения с беспокоящими симптомами? Необходима ли диспансеризация человеку, если его совершенно ничего не беспокоит? Какие врачи входят в диспансеризацию?
На эти и другие вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» нам отвечает главный врач Мурманской городской поликлиники №2 Константин Биджоев.
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Последние комментарии
Никита
21.09.23 23:33
Очень интересно смотреть, как с каждым новым интервью все больше раскрывается человек. Спасибо, что приглашаете профессионалов своего дела в эфир! Хочется смотреть ещё и видеть других специалистов Му
Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
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