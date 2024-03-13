Главный врач Мурманской областной детской клинической больницы Дарья Пушкарева пришла в детский сад
Главный врач Мурманской областной детской клинической больницы Дарья Пушкарева встретилась с воспитателями детского сада №97, чтобы обсудить вопросы вакцинации и профилактики детского травматизма. Врач напоминала о мерах безопасности, которые нужно соблюдать для избежания повреждений и несчастных случаев, а также о необходимых процедурах для детей и для тех, кто находится в тесном контакте с ними.
Дарья Пушкарева, главный врач ГОБУЗ МОДКБ: «Каждый год в весенний сезон мы сталкиваемся с массой инфекционных заболеваний. Есть вакцины, которые предотвращают осложнения, таким образом, позволяют снизить риски. Мы надеемся, что в следующем году таких пациентов будет меньше. Поэтому перед нами стоит задача ещё раз напомнить о тех вакцинах, которые есть, чтобы детки не болели».
Специалист рассказала про национальный календарь прививок, про те, которые в обязательном порядке нужно делать детям. Например, против кори. Случаи заражения снова стали появляться в регионе. Вакцинированы должны быть и те, кто работает с малышами.
Юлия Гришкина, заместитель заведующего МАДОУ г. Мурманска №97: «Для нас важен сегодня здоровый ребёнок, особенно в условиях Крайнего севера. Это наиболее актуально на сегодняшний день. Педагоги послушают рекомендации опытного врача. Наши педагоги - это связующие звено с родителями. Полученную информацию мы постараемся объективно и правильно донести до родителей деток».
До этого такие профилактические ликбезы проводили в учебном заведении города и перинатальном центре. Цель: уделить внимание известным правилам, о которых нередко забывают, а также задать волнующие вопросы специалисту.