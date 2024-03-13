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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.03.24 19:30

Главный врач Мурманской областной детской клинической больницы Дарья Пушкарева пришла в детский сад

Какие прививки необходимо делать детям? Как уберечь ребёнка от травм? Об этом рассказала главный врач Мурманской областной детской клинической больницы Дарья Пушкарева специалистам детского сада.

Главный врач Мурманской областной детской клинической больницы Дарья Пушкарева встретилась с воспитателями детского сада №97, чтобы обсудить вопросы вакцинации и профилактики детского травматизма. Врач напоминала о мерах безопасности, которые нужно соблюдать для избежания повреждений и несчастных случаев, а также о необходимых процедурах для детей и для тех, кто находится в тесном контакте с ними. 

Дарья Пушкарева, главный врач ГОБУЗ МОДКБ: «Каждый год в весенний сезон мы сталкиваемся с массой инфекционных заболеваний. Есть вакцины, которые предотвращают осложнения, таким образом, позволяют снизить риски. Мы надеемся, что в следующем году таких пациентов будет меньше. Поэтому перед нами стоит задача ещё раз напомнить о тех вакцинах, которые есть, чтобы детки не болели».

Специалист рассказала про национальный календарь прививок, про те, которые в обязательном порядке нужно делать детям. Например, против кори. Случаи заражения снова стали появляться в регионе. Вакцинированы должны быть и те, кто работает с малышами.

Юлия Гришкина, заместитель заведующего МАДОУ г. Мурманска №97: «Для нас важен сегодня здоровый ребёнок, особенно в условиях Крайнего севера. Это наиболее актуально на сегодняшний день. Педагоги послушают рекомендации опытного врача. Наши педагоги - это связующие звено с родителями. Полученную информацию мы постараемся объективно и правильно донести до родителей деток».

До этого такие профилактические ликбезы проводили в учебном заведении города и перинатальном центре. Цель: уделить внимание известным правилам, о которых нередко забывают, а также задать волнующие вопросы специалисту.

 

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