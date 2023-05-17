Главный врач Мурманской областной детской клинической больницы, детский пульмонолог Дарья Пушкарева: о том, что лечит детский пульмонолог

17 мая в мире отмечается День пульмонолога.

Гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» главный врач Мурманской областной детской клинической больницы, детский пульмонолог Дарья Пушкарёва.

Спросим у неё, какие заболевания дыхательной системы более распространены среди северных детей. Поинтересуемся, как выявить заболевания на ранних стадиях. А ещё врач расскажет о том, что, помимо непосредственно лечения, организует для юных северян детская больница, как мурманчане могут помочь маленьким пациентам.