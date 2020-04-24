Главный враг на экзамене - отличники раскрывают секреты успехов в учёбе

Более 3 тысяч выпускников Заполярья приняли участие в онлайн-акции «100 баллов для победы». Ежегодно ребята, получившие высшие оценки на ЕГЭ, делятся своим опытом и секретами успешной подготовки к экзамену со старшеклассниками.

Мурманская область поддержала Всероссийскую акцию «100 баллов для победы». Во время видеовстречи выпускники стобалльники прошлых лет смогли поделиться секретами успешной учёбы со старшеклассниками, которым только предстоит сдача ЕГЭ. Трансляцию акции в официальной группе Министерства образования и «науки» региона посмотрели почти 14 тысяч пользователей.

Александр Чапенко, председатель предметной комиссии по истории, провёл для ребят мастер-класс по сложным заданиям ЕГЭ, сделав особый акцент на теме Великой Отечественной войны. Также будущие выпускники смогли задать интересующие вопросы учителям, подготовивших высокобалльников, пообщались с психологами, которые дали им установку на успех. К трансляции могли присоединиться ученики всех муниципалитетов области.

Михаил Чеканов, студент МФТИ, стобалльник 2016 года: «Мысль первая и главная - не паникуйте! Это банально, но, тем не менее, ваш главный враг на экзамене – волнение».

Впервые в этом году возможность пообщаться со спикерами акции получит любой желающий, вне зависимости от региона. Акция продлится до конца апреля, советы по подготовке к ЕГЭ можно будет найти в соцсетях по хэштегу #100балловдляпобеды2020.