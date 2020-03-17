Главу администрации Мурманска Евгения Никору госпитализировали

Он находится в инфекционном отделении Мурманской областной клинической больницы.

«В последнее время я получил много вопросов по состоянию моего здоровья, - комментирует в соцсетях Евгений Никора эту ситуацию. - Я был на открытии шахматного турнира, где выявили участника с подозрением на коронавирусную инфекцию. После того, как появилась информация о моем возможном заражении, я сразу самоизолировался и дожидался госпитализации. Вчера я прошёл проверку. Теперь жду результаты анализов, после чего будет решаться вопрос по моему дальнейшему режиму карантина и даны указания врачей».