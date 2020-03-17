День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.03.20 19:30
Главу администрации Мурманска Евгения Никору госпитализировали
Он находится в инфекционном отделении Мурманской областной клинической больницы.
«В последнее время я получил много вопросов по состоянию моего здоровья, - комментирует в соцсетях Евгений Никора эту ситуацию. - Я был на открытии шахматного турнира, где выявили участника с подозрением на коронавирусную инфекцию. После того, как появилась информация о моем возможном заражении, я сразу самоизолировался и дожидался госпитализации. Вчера я прошёл проверку. Теперь жду результаты анализов, после чего будет решаться вопрос по моему дальнейшему режиму карантина и даны указания врачей».
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Последние комментарии
Наталья
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Хорошо икру красную кушала...
омега
16.03.20 02:40
если северянам пенсионный возраст не вернут, все просто сбегут с северов, потому что до пенсии дожить шансов не будет
Валерий Лысенко
14.03.20 12:20
Я родился и жил в этом славном поселке с 1941-1962 год. Он навсегда остался в моей памяти. Друзья детства, товарищи, многие рабочие завода, с которыми работал - я о них всегда помню.
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